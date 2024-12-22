Статистика бою Усик — Ф'юрі: Тайсон більше бив, Олександр краще влучав

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) у бою-реванші проти британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) перевершив суперника за кількістю точних ударів.

Про це повідомляє CompuBox.

Українець викинув 423 ударів, з яких влучними було 179. Також він завдав 211 джебів (73 влучних) та 212 силових ударів (106 влучних).

У Тайсона 144 влучних удари з 509 – 252 джеби (44 влучні) та 257 силових ударів (100 влучних).

12/21 DAZN- Usyk W 12 Fury II. Usyk again was the boss down the stretch, punctuating the win by throwing fight highs in 11th & 12th and landing 54% of his power punches over last 5 rounds. Usyk landed 78 body shots & 179 punches, most by a Fury opponent. pic.twitter.com/kyds1Rplbx — CompuBox (@CompuBox) December 21, 2024

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.