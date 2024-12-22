Статистика бою Усик — Ф'юрі: Тайсон більше бив, Олександр краще влучав
Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) у бою-реванші проти британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) перевершив суперника за кількістю точних ударів.
Про це повідомляє CompuBox.
Українець викинув 423 ударів, з яких влучними було 179. Також він завдав 211 джебів (73 влучних) та 212 силових ударів (106 влучних).
У Тайсона 144 влучних удари з 509 – 252 джеби (44 влучні) та 257 силових ударів (100 влучних).
Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.