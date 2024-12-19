Він тоді був №1: Ф'юрі пригадав свою перемогу над Кличком

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) пригадав свій тріумф над Володимиром Кличком (64-5, 54 КО) у 2015 році. Тоді він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Про ту перемогу Ф'юрі сказав у коментарі для TNT Sports.

"Це було давним-давно, коли я побив Кличка, який був номером один у світі, я сам став номером один. Епічні спогади", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, сьогодні пройшла прессконференція, присвячена реваншу між "Циганським королем" та Олександром Усиком. сам Тайсон пообіцяв, що на цей раз буде серйознішим і завдасть болю українцю.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.