Шанси 50 на 50: Валлін – про реванш Усик – Ф'юрі

Шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) не зміг визначити фаворита реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі для NV.

"Ми можемо очікувати знову відмінний бій, оскільки перший був дуже близьким. Я впевнений, що обидва багато чому навчилися в першому бою, і вони вийдуть добре підготовленими. Це бій 50 на 50. Перший бій? У першому поєдинку Усик проявив багато мужності і взяв гору в пізніх раундах. Вирішальним фактором стало те, що він завдав Ф’юрі травму наприкінці бою і потім дуже переконливо виграв ці фінальні раунди", – сказав Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Нагадаємо, президент WBC також не зміг назвати очевидного фавориту реваншу.