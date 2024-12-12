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Шанси 50 на 50: Валлін – про реванш Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 11:02
Шанси 50 на 50: Валлін – про реванш Усик – Ф'юрі
Отто Валлін
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Шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) не зміг визначити фаворита реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі для NV.

"Ми можемо очікувати знову відмінний бій, оскільки перший був дуже близьким. Я впевнений, що обидва багато чому навчилися в першому бою, і вони вийдуть добре підготовленими. Це бій 50 на 50.

Перший бій? У першому поєдинку Усик проявив багато мужності і взяв гору в пізніх раундах. Вирішальним фактором стало те, що він завдав Ф’юрі травму наприкінці бою і потім дуже переконливо виграв ці фінальні раунди", – сказав Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Нагадаємо, президент WBC також не зміг назвати очевидного фавориту реваншу. 

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Отто Валлін

Отто Валлін

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