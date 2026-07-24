Шокував Ф’юрі, падав від Чісори, перемагав українців: Отто Валлін – наступний суперник Сіренка

У неділю, 26 липня, Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) зійдеться на ринзі зі шведом Отто Валліном (27-3, 15 КО). Безумовно, це найскладніший виклик у кар'єрі українського боксера.

Розповідаємо, хто такий "All In", як у скандинавській країні з'явився боксер такого рівня, та аналізуємо його стиль ведення бою.

Швеція – не боксерська країна, але захоплення цим спортом перемогло

Ми звикли, що Швеція насамперед асоціюється зі світовими зірками хокею, біатлону чи гірськолижного спорту. Рідше, але все ж країна дарує видатних спортсменів у футболі – чого лише варті Златан Ібрагімович та Генрік Ларссон – чи гандболі. А ось у боксі здобутки шведів значно скромніші.

Наприклад, на Олімпійських іграх боксери зі Швеції здобули 11 медалей (5 срібних і 6 бронзових), але п'ять із них були завойовані ще до Другої світової війни, а останню нагороду країна виборола на Іграх у Сеулі-1988. Для порівняння, українські боксери лише у XXI столітті здобули на Олімпіадах більше медалей.

Серед професіоналів ситуація також доволі скромна. Справжньою іконою шведського боксу залишається Інгемар Юханссон (28-2). Він здобув срібну медаль Олімпіади-1952, а в 1959-1960 роках був чемпіоном світу у важкій вазі. Після нього жоден європеєць не володів титулом у гевівейті до 1991 року, коли чемпіоном став італієць Франческо Даміані.

Отто Валлін народився 21 листопада 1990 року у шведському Сундсваллі. Цілком можливо, що й він сам спочатку мріяв реалізувати себе у видах спорту, з якими традиційно асоціюється його країна. Дитинство хлопця було доволі типовим для Скандинавії: він займався хокеєм, футболом, флорболом, а серед індивідуальних дисциплін найбільше полюбляв плавання.

Однак справжнє покликання знайшов лише у 15 років, коли вперше переступив поріг боксерського залу. Цікаво, що батьки тривалий час не дозволяли йому займатися боксом, хоча батько сам був боксером-аматором і тренером. Саме він прищепив синові любов до цього виду спорту та став його першим наставником.

Уже в юніорському віці Валлін регулярно здобував медалі на національних турнірах і поступово перетворився на одного з найперспективніших боксерів Швеції, але навіть на аматорському рівні особливих успіхів ні на континентальній, ні на світовій першості не здобув.

Перехід у професіонали та перші успіхи

У професійний бокс Валлін перейшов у 2013 році у 22-річному віці. Спочатку він тренувався в Берліні під керівництвом Торстена Шмітца, а згодом переїхав до Копенгагена, де почав працювати з відомим американським наставником Джоуї Гамачем. Коли тренер повернувся до Нью-Йорка, швед без вагань вирушив за ним. Саме США стали новим етапом розвитку його кар'єри.

Поступово Валлін почав підніматися у світових рейтингах. Високий лівша зі зростом 198 см створював серйозні проблеми практично кожному супернику.

На своєму шляху боксер на прізвисько "All In" зустрічався й з українцями. У серпні 2014 року Отто технічним нокаутом у четвертому раунді переміг Максима Педюру, а в червні 2015-го нокаутував у другому раунді Олексія Мазікіна.

Станом на весну 2019 року його рекорд залишався бездоганним – 20 перемог (12 нокаутом) без жодної поразки. За цей час він завоював титул WBA Continental, а також престижний пояс EBU European Union. Саме тоді Валліна почали називати одним із головних претендентів на великі поєдинки.

Яскравий бій із Тайсоном Ф'юрі

У вересні 2019 року швед отримав шанс, який змінив його кар'єру. Він вийшов на ринг проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, причому букмекери майже не залишали йому шансів.

Однак уже в третьому раунді Валлін приголомшив боксерський світ – точним ударом він розсік праву брову британця. Рана виявилася настільки серйозною, що після бою Ф'юрі наклали майже 50 швів, а багато експертів вважали, що поєдинок мали зупинити достроково. Попри сильну кровотечу, британець вистояв усі 12 раундів і переміг одноголосним рішенням суддів.

Хоча Валлін зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, саме цей вечір зробив його відомим на весь боксерський світ. Сам Ф'юрі після фінального гонгу відзначив виступ суперника та висловив співчуття через смерть його батька, яка сталася незадовго до поєдинку.

Пізніше швед неодноразово говорив, що отримав безцінний досвід і якби грамотніше розподілив сили, то міг би створити ще більше проблем фавориту.

Поразки від Ентоні Джошуа та Дерека Чісори

У грудні 2023 року Валлін отримав ще один шанс заявити про себе, зустрівшись із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Історія їхнього протистояння розпочалася задовго до цього: ще в аматорському боксі вони тричі зустрічалися на рингу, і щоразу сильнішим був британець.

Згодом Отто неодноразово працював у тренувальних таборах Джошуа як спаринг-партнер, допомагаючи йому готуватися до найважливіших поєдинків.

Саме тому перед професійною зустріччю Валлін добре знав сильні сторони суперника. Проте в Ер-Ріяді перевага Джошуа була беззаперечною. Британець домінував із перших хвилин, а після п'ятого раунду команда шведа вирішила не випускати його на продовження бою.

Після поразки Валлін без пошуку виправдань визнав силу суперника, назвавши Джошуа найпотужнішим панчером серед усіх боксерів, із якими йому доводилося зустрічатися.

Востаннє Отто опинився на перших шпальтах боксерських медіа у лютому 2025 року, коли в Манчестері зустрівся з Дереком Чісорою. Досвідчений британець дозволяв Валліну багато працювати, але водночас регулярно ловив його на помилках, про що свідчили два нокдауни. У підсумку судді віддали перемогу саме Чісорі.

Стиль ведення бою та сильні й слабкі сторони Отто Валліна

Отто Валлін – класичний технічний супертяж-шульга, який робить ставку не на один нищівний удар, а на контроль дистанції, роботу ніг і високий боксерський інтелект. Завдяки джебу, чудовому відчуттю таймінгу та постійними зміщеннями він змушує суперників помилятися, після чого ефективно працює серіями.

Однією з головних переваг шведа є незручна лівостороння стійка, через яку навіть боксери найвищого рівня змушені змінювати звичний план на поєдинок. Такий підхід, зокрема, дозволив йому побити росіянина Мурата Гассієва.

Водночас серед його недоліків експерти найчастіше називають недостатню нокаутівну міць за мірками елітних супертяжів і не найкращу роботу на ближній дистанції. Якщо супернику вдається скоротити дистанцію, нав'язати силовий бокс і постійний пресинг, ефективність шведа помітно знижується. Що і продемонстрував той таки Чісора.

Отто Валлін – Владислав Сіренко: де та коли бій

Бій між українським надважковаговиком Владиславом Сіренком та шведом Отто Валліном відбудеться 26 липня 2026 року.

Поєдинок пройде у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden (у поміщенні театру The Theater) у рамках вечірки боксу Zuffa Boxing 09.

Бої Олександра Гвоздика та Сергія Богачука в межах Zuffa транслювалися медіасервісом МЕГОГО. Найімовірніше, поєдинок Сіренка також буде доступний длря перегляду.