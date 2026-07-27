Сіренко брутальним нокаутом на останніх секундах бою переміг Валліна

У ніч на 27 липня 2026 року в Нью-Йорку (США) під час вечору боксу Zuffa Boxing 9 Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) провів бій проти Отто Валліна (28-4, 16 КО).

Перемогу нокаутом здобув український боксер.

Бокс – Zuffa Boxing 9

Владислав Сіренко (Україна) – Отто Валлін (Швеція) КО10 (10)

🇺🇦 VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE 😵‍💫



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS ‼️#ZuffaBoxing09 | 📺 https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Сіренко був андердогом у цій зустрічі. Це не завадило йому з перших секунд забрати центр рингу й пресингувати більш іменитого візаві. Особливо непогано Владислав навлучав в останні 10 секунд першого раунду.

Наступні три хвилини прошли за схожим сценарієм. У раунді №3 перевага все ще була за Владиславом. Іноді захоплювався атакою, що давало шанси Отто викидати у відповідь.

Темп не знижувався. Боксери продовжували бій на ближній дистанції, обмінюючись серіями ударів. Так, можливо, не силовими, але такими, які завдають шкоди.

П'ятий та шостий раунд уже був не таким активним. Отто і Владислав не нехтували клінчами.

У наступних раундах Валлін почав підтверджувати, чому він вважався фаворитом. Були влучання і з дистанції, і в ближньому бою. Українець відповідав акцентовано, але меншою кількістю.

Розв'язка відбулася на останніх секундах. Валлін розумів, що відступати немає куди. Швед пішов у розмін, де пропустив серію потужних ударів.

Глухий нокаут! Колишній суперник Ф'юрі та Джошуа кілька хвилин не міг піднятися з рингу.