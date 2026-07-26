Сіренко та Валлін провели дуель поглядів перед очною битвою

Український супертяж Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) і швед Отто Валлін (28-3, 16 КО) провели битву поглядів.

Вона минула у спокійній атмосфері напередодні дебютного бою українця в межах промоутерської компанії Zuffa Boxing. Її частиною киянин став наприкінці квітня.

Rounding out the prelims with a BANGER 😤



🇸🇪 Otto Wallin v Vladyslav Sirenko 🇺🇦#ZuffaBoxing09 | 🥊 SUN JUL 26 pic.twitter.com/RuihdgAiMS — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 25, 2026

Вечір боксу відбудеться в ніч із 26 на 27 липня у Нью-Йорку. Поєдинок Владислава розпочнеться орієнтовно о 3:00 за київським часом.

Зазначимо, що востаннє Сіренко виходив на ринг у липні 2025 року. Тоді він зазнав першої в кар'єрі поразки від Соломона Дакреса одностайним рішенням суддів.

Валлін бився в листопаді та нокаутував американця Кріса Томаса. Бій завершився достроково вже у другому раунді.