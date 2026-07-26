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Сіренко та Валлін провели дуель поглядів перед очною битвою

Денис Іваненко — 26 липня 2026, 08:37
Сіренко та Валлін провели дуель поглядів перед очною битвою
Валлін і Сіренко
Скриншот

Український супертяж Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) і швед Отто Валлін (28-3, 16 КО) провели битву поглядів.

Вона минула у спокійній атмосфері напередодні дебютного бою українця в межах промоутерської компанії Zuffa Boxing. Її частиною киянин став наприкінці квітня.

Вечір боксу відбудеться в ніч із 26 на 27 липня у Нью-Йорку. Поєдинок Владислава розпочнеться орієнтовно о 3:00 за київським часом.

Зазначимо, що востаннє Сіренко виходив на ринг у липні 2025 року. Тоді він зазнав першої в кар'єрі поразки від Соломона Дакреса одностайним рішенням суддів.

Валлін бився в листопаді та нокаутував американця Кріса Томаса. Бій завершився достроково вже у другому раунді.

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