Складна ніч на роботі: Валлін порушив тишу після поразки жорстким нокаутом від Сіренка

Шведський супертяж Отто Валлін (28-4, 16 КО) відреагував на поразку від українця Владислава Сіренка (23-1, 20 КО) на шоу Zuffa Boxing 09.

Свої думки він опублікував на власній сторінці в інстаграмі.

Боксер програв нокаутом на останніх секундах, після чого тривалий час не міг підвестись із канвасу. Швед привітав суперника з перемогою та заспокоїв фанатів, які турбувались за стан його здоров'я.

"Складна ніч на роботі. Зі мною все гаразд, отримав кілька дрібних травм, але все буде добре. Дякую всім за підтримку та вітаю мого суперника Сіренка з гарно проведеним поєдинком", – написав Валлін.

Зазначимо, що це був дебютний поєдинок для Сіренка в Zuffa Boxing. Він підписав контракт із організацією наприкінці квітня.

Після тієї битви українець розповів, чи планував тріумфувати саме завдяки нокауту. Владислав також зізнався, що під час підготовки до бою мав чимало дуже непростих спарингів.