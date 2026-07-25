Сіренко – Валлін. Прев'ю гучного дебюту у Zuffa Boxing проти екссуперника Ф'юрі

У неділю, 26 липня, Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) дебютує в межах промоутерської компанії Zuffa Boxing, частиною якої став наприкінці квітня 2026 року.

На українського боксера чекає справжня перевірка на міцність уже на самому старті: його суперником у дебютному поєдинку стане вкрай незручний швед Отто Валлін.

Сіренко – Валлін: де та коли відбудеться бій

10-раундовий двобій стане головною подією прелімів вечора боксу Zuffa Boxing 9 перед головним поєдинком між Едгаром Берлангою та Стівеном Батлером.

Захід відбудеться на арені "Madison Square Garden" (у приміщенні театру The Theater) у Нью-Йорку.

Як можна переглянути поєдинок Сіренка в Україні?

Попередні бої стартують о 01:00 27 липня, а основний кард запланований на 04:00. Сіренко та Валлін вийдуть на ринг орієнтовно о 03:00 (за київським часом).

У прямому етері події покаже стрімінгова платформа DAZN та Київстар ТБ.

Файткард шоу Zuffa Boxing 9

Основний кард

Едгар Берланга (23-2, 18 КО) – Стівен Батлер (38-5-1, 32 КО)

Річардсон Хітчінс (20-0, 8 КО) – Рікардо Салас (24-2-2, 18 КО)

Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 КО) – Джаліл Хекетт (12-1, 9 КО)

Попередній кард

Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) – Отто Валлін (28-3, 16 КО)

Арнольд Гонсалес (18-1, 9 КО) – Еміліано Морено (12-1, 7 КО)

Кашон Девіс (11-0, 11 КО) – Міхай Ністор (8-0, 8 КО)

Трой Неш (7-0-1, 1 КО) – Ітан Перес (8-0-1, 3 КО)

Домінік Френсіс (16-0, 10 КО) – Ектор Соса (18-4, 9 КО)

Владислав Сіренко: нокауте, який програвав на очах в Усика

Владислав Сіренко – боксер, який може вирішувати долю поєдинку одним влучним попаданням завдяки тому, що володіє важким ударом з обох рук. Також українець непогано вміє нав'язувати свій темп у ближньому бою.

Владислав Сіренко instagram.com/vladsirenkoboxing

Вік: 31 рік

Зріст: 193 см

Розмах рук: 196 см

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 22-1, 19 КО

Добре працює проти суперників із чудовою антропометрією. Однак слабкою стороною Владислава може бути те, що він ще не мав зустрічей проти суперників такого калібру, як швед. Також українцю потрібно було добре попрацювати у тренувальному таборі проти шульг, адже саме у такій стійці боксує Отто.

У своєму останньому бою Сіренко програв Соломону Дакресу в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Старт поєдинку пройшов у рівній боротьбі, проте надалі британець включився та почав забирати раунд за раундом – працював першим номером та завдавав раз по раз влучних ударів. Водночас українець більше приймав ударів, ніж відповідав.

До завершення бою Дакрес вміло ухилявся від ударів Сіренка та не дав українцю жодного шансу переломити хід зустрічі. У підсумку – одноголосна перемога британця: 99:91, 98:92, 99:92.

Для Владислава ця поразка була дебютною у професійній кар'єрі.

Востаннє Сіренко перемагав у жовтні 2024-го, коли здолав американця Брендона Кармака нокаутом у 4-му раунді.

Отто Валлін: небезпечний шульга, який програв зіркам британської школи боксу

Отто Валлін – боєць, який вправно працює передньою рукою та тримає суперників на дистанції, постійно збиваючи їхній ритм. Швед добре вміє "засушити" бій та розподілити власні сили на усю дистанцію поєдинку.

Отто Валлін instagram.com/ottowallin

Вік: 35 років

Зріст: 197 см

Розмах рук: 198 см

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 28-3, 16 КО

Також серед переваг Валліна є його досвід проти еліти боксу. За його спиною зустрічі проти Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Дерека Чісори. Щоправда, усім трьом британцям він програв. Цікаво, що проти "Циганського короля" Отто витримав усі 12 раундів, а от Ей Джею програв нокаутом у 5-му раунді.

Особливо несподівано було побачити його фіаско у дуелі проти Чісори. Британець із першого раунду почав захоплювати центр рингу і наносити небезпечні оверхенд-удари. Іноді вони добре проходили. Валлін, у свою чергу, старався контрпанчити.

Особливо чудово показали себе боксери у 8-му раунді. У 9-му раунді Чісора зумів відправити опонента в нокдаун. На останніх секундах поєдинку британець знову змусив Отто впасти на настіл рингу. Протистояння закінчилося перемогою Дерека за одноголосним рішенням суддів – 117:109, 114:112, 116:110.

Востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли переможно повернувся у поєдинку проти Кріса Томаса.

Відзначимо, що Валлін не є класичним нокаутером. Лише у 16-ти із 28-ми переможних боїв Отто завершував достроково. Погано почувається проти силових суперників, які пробивають його захист, наносячи ушкодження, як це було у зустрічі проти Джошуа.

У цьому поєдинку швед постійно перебував в обороні, не маючи змоги нейтралізувати джеб і правий удар Ентоні. У 5-му раунді британець добре влучив в Отто, який відкинув Валліна назад, але шведський боксер протримався до кінця раунду. У перерві тренер Валліна вирішив зупинити бій.

Хто фаворит протистояння?

Як не прикро, але фаворитом майбутнього бою є Отто Валлін. Попри це, експерти прогнозують, що поєдинок буде напруженим та триватиме більше 8,5 раундів.

Якщо швед таки святкуватиме перемогу, то лише за записками суддів. Менше вірять у звитягу Валліна нокаутом (або технічним). Дещо гірший коефіцієнт стоїть на достроковий успіх Сіренка.