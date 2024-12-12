Президент WBC дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усика (22-0, 14 КО) та колишній чемпіон Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) проведуть один із найкращих боїв за історію боксу.

Його слова цитує LuckyPunch.

"Коли прозвучить гонг, ми побачимо, що Ф’юрі та Усик принесли до рингу. Перший бій був прекрасним, одним із найкращих в історії.

Думаю, другий буде дуже хорошим, дуже конкурентним, дуже емоційним.



Обидва тепер знають один одного, вони вивчили сильні та слабкі сторони. Вони обоє дуже чутливі. У тебе може бути план, але після першого пропущеного удару він може змінитися, ти маєш адаптуватись. Вони дуже розумні. Це буде один із найкращих боїв", – сказав Сулейман.