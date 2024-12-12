Президент WBC дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вважає, що чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усика (22-0, 14 КО) та колишній чемпіон Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) проведуть один із найкращих боїв за історію боксу.
Його слова цитує LuckyPunch.
"Коли прозвучить гонг, ми побачимо, що Ф’юрі та Усик принесли до рингу. Перший бій був прекрасним, одним із найкращих в історії.
Думаю, другий буде дуже хорошим, дуже конкурентним, дуже емоційним.
Обидва тепер знають один одного, вони вивчили сильні та слабкі сторони. Вони обоє дуже чутливі. У тебе може бути план, але після першого пропущеного удару він може змінитися, ти маєш адаптуватись. Вони дуже розумні. Це буде один із найкращих боїв", – сказав Сулейман.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.
Нагадаємо, на поясі WBC прапор Росії замінили на прапор Саудівської Аравії.