Це означатиме тривалу перерву у боях: Сахні зізнався, чому не вірить у трилогію Усик – Ф'юрі

Представник Queensberry Promotions Дев Сахні вважає, що третій бій між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) є малоймовірним.

Про це він висловився на власному Ютуб-каналі.

"Ми знаємо, що між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбувався своєрідний флірт – це було тоді, коли здавалося, що бій Ф'юрі проти Джошуа зірвався. Ф'юрі почав кидати виклики "Кролику" і тому подібне. Усик публікував в інстаграмі відео, де йшов задом наперед на біговій доріжці й казав: "Жадібне пузо, хочеш битися?" – заявив Сахні.

Він пригадав слова "Циганського короля" про те, що бій проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року у Кардіфффі) буде для нього розминкою перед трилогією з непереможеним українцем.

Водночас Сахні не вірить у те, що Ф'юрі вийде на ринг у грудні 2026-го, а після у травні 2027-го року.

"Чи битиметься Ф'юрі в грудні, а потім у липні? Можливо. Але ж для Олександра Усика це означатиме тривалу перерву в боях, якщо доведеться чекати аж до липня наступного року. Це дуже довго", – зазначив Дев.

Нагадаємо, що Усик і Ф'юрі двічі билися у 2024 році. В обох поєдинках рішенням суддів переміг українець. Тому Тайсон хоче бодай із третього разу спробувати перемогти Олександра.

Менеджер Ф'юрі натякнув на можливу трилогію з непереможеним українцем. Натомість Тайсон готує шалену пропозицію Усику щодо третього поєдинку, опублікувавши постер потенційного бою. Британець заявляв, що третя зустріч вже перебуває у розробці.

Раніше Сахні припустив, хто може стати наступним суперником 39-річного українського боксера.