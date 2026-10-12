Український тренер оцінив шанси Хижняка стати чемпіоном світу під егідою Usyk 17 Promotions

Український тренер Андрій Синєпупов вважає, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) може привести Олександра Хижняк (3-0, 2 КО) до титулу чемпіона світу.

Про це він розповів в інтерв'ю vRINGe.

Володар поясу WBA Gold International у напівважкій вазі є клієнтом Usyk 17 Promotions.

"Це людина, яка знає, як це все робити. Думаю, він може легко зробити чемпіоном світу того ж таки Хижняка. Бо це олімпійський чемпіон. Це гідний боксер, з яким можна йти за званням чемпіона світу", – заявив Синєпупов.

Також наставник відреагував на заяви критиків, які переконані, що Хижняку потрібно змінити свій стиль боксу.

"Звичайно, ні. Це безглуздо. Людина боксує вже 20 років у цьому стилі. Якщо поміняти стиль… Це все. Це означає зруйнувати його. У жодному разі нічого міняти не можна. Людина 20 років боксує в одному стилі, в одній техніці. Можна щось додати. Якісь "гвинтики" додати. Але не міняти. У жодному разі. Його стиль – це насамперед його характер. Це всі ці напрацьовані комбінації. Якщо змінити, воно 100% не зайде. Це буде провал", – зазначив боксерський коуч.

22 серпня 2026 року Олександр провів свій третій двобій на профі-рингу. У Львові 31-річний український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Українець завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Раніше Сергій Лапін, менеджер Хижняка, розповів про вибір наступних суперників Олександра, а також оцінив ймовірність повернення "Полтавського танка" у ринг до кінця 2026 року.