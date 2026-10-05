Вони всі вже близькі до завершення кар'єри: менеджер Ф'юрі натякнув на можливу трилогію з Усиком

Спенсер Браун поділився думкою про бій Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), згадавши Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

Менеджер "Циганського короля" заявив, що навряд чи британці проводитимуть реванш після першої битви. Він сказав, що Тайсону більше цікава трилогія з українцем:

"За контрактом прописано один бій. Один великий бій. Усе з самого початку планувалося саме під це. Я не кажу, що другого поєдинку не може бути. Але якщо Тайсон переможе, ми б хотіли також повернутися до справ із Усиком. Вони всі вже близькі до завершення кар'єри. Хто б тут не програв – куди йому далі рухатися? Це складне питання. Куди їм діватися після цього? Хто переможе – для того історія триває. А той, хто програє, муситиме міцно замислитися, що робити далі та коли саме ставити крапку".

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain.

Раніше прогноз на цей бій зробив Філіп Хргович. Володар пояса IBF вважає фаворитом "Циганського короля".

Нагадаємо, що Усик і Ф'юрі двічі бились у 2024 році. В обох поєдинках рішенням суддів переміг українець.