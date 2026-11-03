Це ризик: Брієдіс оцінив бажання Усика опуститися у крузервейт заради бою з Бенавідесом

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) відреагував на бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) побитися з Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО) у крузервейті, назвавши це великим ризиком.

Своєю думкою він поділився на власному Ютуб-каналі.

"Це будуть великі гроші, це буде круте шоу, це крутий бокс. Ну, знов-таки, для Олександра Усика це ризик. Чому? Тому що знову скидати вагу. Давно він не скидав вагу, багато вже років як перейшов у надважку вагу. Тому як організм поведеться – теж невідомо. Для Олександра там дуже багато ризиків, правда? Чому? Тому що це все-все-все і вік, здається, близько сорока", – сказав Брієдіс.

Латвієць також пояснив, чому Бенавідес уникає потенційного двобою проти Джея Опетаї. На його думку, австралієць не настільки відомий, як Усик, тому не цікавить Девіда.

Непереможений американець вже відреагував на бажання українського боксера.

Зазначимо, що Усик залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Нагадаємо, що Бенавідес 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка (28-2, 22 КО). Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.