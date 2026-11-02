Однозначно переможу: Бенавідес відреагував на бажання Усика провести бій

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) відреагував на заяву колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо можливого повернення у крузервейт заради очного поєдинку.

Про це він розповів у коментарі DAZN Boxing.

Американський боксер запевнив, що готовий прийняти виклик українця та здатен завдати йому першої поразки в професійній кар'єрі.

"Для мене велика честь, що Олександр Усик взагалі розглядає мене як суперника для свого останнього бою. У нього була видатна кар'єра, але я однозначно переможу Олександра Усика. І, знаєте, я й сам готовий піднятися у вазі та прийняти цей виклик. Це буде велике, просто величезне випробування для мене, але, як я вже казав, я на всі 100% впевнений у собі та своїх навичках. Тож я готовий до будь-кого, хто стане на моєму шляху. А бій проти Олександра Усика, напевно, увійде в історію як один із найвидатніших поєдинків усіх часів", – розповів Бенавідес.

Зазначимо, що Усик залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Після цього українець домінував у хевівейті, двічі зібравши всі титули. Влітку 2026-го він звільнив чемпіонські пояси та анонсував "Last dance.

Нагадаємо, що Бенавідес 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка (28-2, 22 КО). Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF.

Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.