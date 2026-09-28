Абсурд: команда Усика відреагувала на гучну заяву Брієдіса про "економію на тренері"

У команді Олександра Усика (25-0, 16 КО) відреагували на резонансні слова Майріса Брієдіса (28-3, 20 КО), який запевнив, що за його інсайдерською інформацією, український боксер зекономив на наставнику, тому погано відбоксував у бою проти Ріко Верховена.

Team Usyk надала "Чемпіону" реакцію на таку скандальну заяву колишнього латвійського бійця.

"Нам невідомо, на чому може ґрунтуватися така "інсайдерська інформація". Враховуючи рівень Олександра, говорити про те, що він вирішив заощадити на підготовці, – абсурд. Формування штабу на такому рівні визначається спортивними завданнями, а не бажанням зекономити. Усі, хто мав хоча б якесь відношення до команди Олександра та процесу його підготовки, це знають", – йдеться у повідомленні команди Усика.

Олександра до бою з Верховеном готував Єгор Голуб, який раніше працював із Денисом Берінчиком. До цього тренером Усика був Юрій Ткаченко. Протистояння у Гізі, яке відбулося 23 травня 2026 року, закінчилося перемогою українця технічним нокаутом. Рефері зупинив битву за секунду до завершення 11-го раунду.

Нагадаємо, що наразі немає офіційного оголошення наступного двобою непереможеного українця. Йому приписують реванш проти Ріко, бій проти Деонтея Вайлдера та трилогію з Тайсоном Ф'юрі.

"Циганський король" вже неодноразово заявляв, що прагне втретє вийти у ринг проти Усика, а бій проти Ентоні Джошуа назвав "розминкою".