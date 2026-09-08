Впав головою об ринг – це ганьба: ексчемпіон світу розкритикував Руїса за поразку від Книби

Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) висловився про поразку Енді Руїса (35-3-1, 22 KO) в битві проти Даміана Книби (18-1, 11 КО).

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Латвієць жорстко розкритикував колишнього чемпіона світу, який у минулому перемагав Ентоні Джошуа.

"Чи врятував суддя Руїса від нокауту в сьомому раунді? Я вважаю, що так, адже коли він упав, залишалося 34 секунди. Суддя відрахував до восьми – залишалося ще 24 секунди – і почав казати: "Підійди до мене, підніми руки". Руїс взагалі нічого не розумів і не чув, бо нокдаун був дуже важким: він упав просто обличчям на ринг. Руїс зараз вийшов і зганьбився, я вважаю. Впав головою об ринг – це ганьба. Ти перемагав Джошуа, був машиною, всі тебе боялися. Найстрашніша Свинка Пеппа, яка, блін, вбиває всіх боксерів. Усі сміялися з його ваги. Він то худнув, то набирав. Так не можна", – сказав Брієдіс.

Зазначимо, що це був перший бій для Руїса із серпня 2024 року. Тоді його протистояння із Джарреллом Міллером завершилось внічию.

Книба востаннє виходив на ринг у січні. Агіт Кабаєл його здолав технічним нокаутом у третьому раунді.

Нагадаємо, що раніше Брієдіс поділився думкою про опозицію Олександра Усика в надважкому дивізіоні. Колишній чемпіон світу вважає, що наразі ніхто не здатен здолати українця.