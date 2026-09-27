Він зекономив на тренері: ексчемпіон світу – про рішення Усика змінити наставника

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) поділився думками щодо рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) змінити тренера.

Про це повідомляє AdrianaAsk.

Латвійський боксер заявив, що непереможений українець вирішив заощадити на наставнику перед останнім боєм. Він вважає, що це могло привести до катастрофічних наслідків.

"Після нашого бою він пішов взагалі в космос. Це також дуже важливо: як команда працює, як промоутер працює, але і як сам працює. Зараз останній бій, коли він боксував з Ріко, дуже погано відбоксував. Чому? Тому що, наскільки я знаю, за інсайдерською інформацією, він зекономив на тренері. Він узяв тренера якогось там друга. Ну і думали, що зараз пройдемося. Ніфіга. Це дуже важливо. Коли ти змінюєш щось, коли все виходить і економиш, можна отримати фіаско. Це дуже важливий тренер. Це дуже важлива складова", – сказав Брієдіс.

Зазначимо, що Олександра Усика до бою з Ріко Верховеном готував Єгор Голуб. До цього із 2018 року його тренером був Юрій Ткаченко.

В тому поєдинку українець переміг технічним нокаутом. Рефері зупинив битву за секунду до завершення 11-го раунду.