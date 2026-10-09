Контракт вже підписаний: Бенавідес оголосив дату свого наступного титульного бою

Володар поясів WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) назвав дату свого наступного поєдинку.

Його слова передає Ring Magazine.

Американець битиметься проти чемпіона світу за версією WBC Міхала Чесляка (28-2, 22 КО) на початку зими. Також він озвучив подальші кар'єрні плани.

"Так, наш поєдинок відбудеться 5 грудня у Фініксі, штат Аризона. Контракт вже підписаний, тож незабаром його мають офіційно анонсувати. Після цього я хочу побитися проти Джея Опетаї на "Сінко де Майо" у Лас-Вегасі. Це мій останній бій за контрактом із Самсоном Левковичем, а далі ми підемо за всіма найбільшими поєдинками. Попереду багато цікавого", – сказав Бенавідес.

Зазначимо, що спочатку боксери мали розділити 12 грудня. Проте цей бій було перенесено на тиждень через вечір боксу в Кардіффі, де битимуться Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що останній поєдинок Бенавідес провів у травні. Тоді він здолав Гільберто Раміреса нокаутом у шостому раунді.