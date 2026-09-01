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Всю мозаїку склали: ексчемпіон світу зізнався, хто може здолати Усика

Денис Іваненко — 1 вересня 2026, 10:54
Всю мозаїку склали: ексчемпіон світу зізнався, хто може здолати Усика
Олександр Усик
Денис Дідківський

Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) висловився про опозицію Олександра Усика (25-0, 16 КО) в надважкому дивізіоні.

Своєю думкою він поділився на власному ютуб-каналі.

Колишній чемпіон світу вважає, що після поразки Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) для українця не залишилось небезпечних суперників. Саме британцю він віддавав найбільше шансів здолати олімпійського чемпіона Лондона-2012.

"Наскільки крутий Олександр Усик! Ми зараз розуміємо, цю всю мозаїку склали. Мені здавалося, що найтоповіший, хто може зробити Усику проблеми – це Мозес. Але зараз ми бачимо, що, на жаль, ці прогнози чи аналітика в боксі іноді кульгають.

І наскільки крутий Усик, що він, в принципі, всіх переміг. Зараз вважаю, що він усіх переміг. І немає у нього суперника навіть. Ось остання зірка, остання надія надважкої ваги, Мозес, згасла на якийсь час", – сказав Брієдіс.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець розбивав хорвата протягом усього бою, проте не розрахував сили.

Через це Мозес ледь стояв на ногах і рефері зупинив поєдинок достроково. Проспекта виносили з арени на ношах, після чого госпіталізували.

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