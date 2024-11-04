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Треба діяти по брудному: ексчемпіон світу дав пораду Ф'юрі на реванш з Усиком

Руслан Травкін — 4 листопада 2024, 20:24
Треба діяти по брудному: ексчемпіон світу дав пораду Ф'юрі на реванш з Усиком
Усик та Ф'юрі
Getty images

Американський боксер Кріс Алгієрі, який був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), якщо буде діяти так, як проти Деонтея Вайлдера.

Його слова цитує Boxing Social.

"Перший бій точно вплине на реванш, адже кожен зробить висновки. Реванш може вийти більш тактичним, але на місці Ф'юрі я б робив все по брудному, як це було у другому бою з Вайлдером. Тайсону треба використовувати свої габарити і фізику, це може піти йому на користь.

Усику не треба нічого змінювати. Знаєте у чому його талант? Він завжди знаходить спосіб перемагати", – сказав Алгієрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

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