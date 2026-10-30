Перебуває у чемпіонській формі: Алгієрі – про бій Ломаченка проти непереможеного американця

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі розповів, що потенційний бій проти Чарлі Суареса (19-0, 11 КО) буде непростим екзаменом для Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Його цитує ProBox TV.

"Це непростий бій для повернення Ломи, адже Суарес – серйозний суперник. Нещодавно він виступав у карді ProBox TV й виглядав просто чудово. Чарлі перебуває у чемпіонській формі – він здобув перемогу нокаутом уже в першому раунді. Він виглядав вражаюче. Це саме той боєць, про якого ми казали, що він уже мав би бути чемпіоном світу – згадайте його бій проти Наваррете. Він влучив ударом правою, після чого утворилося глибоке розсічення. Спершу помилково визначили, що це сталося внаслідок зіткнення головами, але потім рішення переглянули. Відтоді він терпляче чекав на свій шанс. Тож для Чарлі Суареса поєдинок проти Ломаченка – це чудова нагода", – сказав Алгієрі.

Також була інформація, що український боксер домовився про двобій проти О'Шакі Фостера, який нещодавно переміг Емануеля Наваррете. 33-річний боєць із США вже назвав умову для проведення такого двобою.

Найближчий поєдинок стане для Ломаченка першим із весни 2024-го, коли він здолав австралійця Джорджа Камбососа. Після чого Василь влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною, але вирішив повернутися.

Відомий журналіст Ден Рафаель вже повідомив, що українець підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank та повернеться на ринг у лютому 2027 року. Це підтвердив легендарний промоутер Боб Арум.