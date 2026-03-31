Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Чісора – Вайлдер

Ексчемпіон світу Кріс Алгієрі оцінив бій зіркових ветеранів гевівейту Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) та Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це він розповів у коментарі Boxing Scene.

"Я оберу Чісору. Думаю, що він просто дуже витривалий. Він великий боксер надважкої ваги.

Вайлдер ніколи не був великим для цієї ваги. Зазвичай він десь у районі 214-215 фунтів (97 кг). Ми бачили, як він ставав трохи важчим, але тоді він не був таким небезпечним.

Втім, у нього завжди є цей правий удар і якщо він його донесе, неважливо, хто ти — він може нокаутувати будь-кого. Його права рука – це щось надпотужне.

Я все ж віддаю перевагу Чісорі, хоч мені й трохи соромно, бо я не підтримую американського боксера надважкої ваги, але як є. Загалом, думаю, це хороший бій", – сказав Алгієрі.