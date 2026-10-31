Дуже складний бій для повернення: Алгієрі – про поєдинок Канело з Мбіллі

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі оцінив поєдинок колишнього абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) та володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Його слова передає BoxingScene.

Проблемою для французького боксера може стати захист, зважаючи на силу удару мексиканця.

"Мбіллі пропустив понад 400 ударів у бою проти Лестера Мартінеса. Тож його захист викликає запитання. Сила удару Канело нікуди не зникла. Можливо, він уже не зупиняє суперників так, як раніше, але він відправляв у нокдаун усіх, з ким бився, за винятком, звісно, Кроуфорда. Водночас Мбіллі продемонстрував дуже міцне підборіддя. До того ж Канело повертається після 13-місячної перерви та травми ліктя. І знову ж таки, Мбіллі теж трохи втратив форму, але він молодший, а це має значення. Ймовірно, Мбіллі й самому була потрібна перерва після бою з Мартінесом, особливо з огляду на кількість ударів, яких він зазнав", – сказав він.

Алгієрі вважає, що цей бій може визначити майбутнє 36-річного Канело у професійному боксі.

"Це дуже складний бій для повернення. Одразу повертатися до титульного поєдинку проти молодого непереможеного чемпіона, який уже пройшов через серйозні випробування – непросте завдання. Для Сауля Альвареса це дуже непроста ситуація, і тут усе або нічого. Якщо він програє цей бій, що тоді? Фактично ти завершуєш кар'єру, проводячи свій прощальний бій. Канело опинився в дуже, дуже складному становищі. І я знімаю перед ним капелюха", – сказав Алгієрі.

Зазначимо, що напередодні боксери взяли участь у церемонії зважування. Мбіллі виявився трішки важчим за Канело.

Їхнє очне протистояння відбудеться в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Раніше прогноз на цей бій зробив колишній чемпіон світу Шон Портер.