Богачук піднявся до десятки рейтингу WBO

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) піднявся до десятки найкращих боксерів першої середньої ваги за версією Всесвітньої боксерської організації.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBO.

Українець посів восьму позицію в списку, який очолює Ксандер Заяс. Чемпіонським титулом WBO володіє Себастьян Фундора.

Рейтинг WBO у першій середній вазі

Ксандер Заяс Чарльз Конвелл Джош Келлі Хорхе Гарсія Чордейл Букер Арреал Холмс Ісраїл Мадрімов Сергій Богачук Нікіта Цзю Жезуш Рамос

Напередодні Сергій Богачук переміг Ішмаеля Девіса в андеркарді бою Усик – Ф'юрі. У другому раунді українець відправив суперника у нокдаун, але Девіс продовжив бій. Вже у шостому раунді Ішмаель не зміг продовжити поєдинок. Таким чином, Богачук достроково переміг.

У андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі провели бої ще двоє українців. Андрій Новицький захистив титул WBC International, а Даніель Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF Continental.

Сам Усик також здобув перемогу над Ф'юрі, одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.