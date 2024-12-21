Новицький захистив титул WBC International: огляд бою з Рамірезом

Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) у надважкій вазі переміг мексиканця Едгара Раміреза (10-2-1, 4 КО).

Огляд бою

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 100:90, 100:90, 98:92.

Після бою Новицький кинув виклик колишньому чемпіону світу у надважкій вазі Діонтею Вайлдеру.

Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.