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Новицький захистив титул WBC International: огляд бою з Рамірезом

Олександр Булава — 21 грудня 2024, 23:32
Новицький захистив титул WBC International: огляд бою з Рамірезом
Андрій Новицький
x.com/Queensberry

Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) у надважкій вазі переміг мексиканця Едгара Раміреза (10-2-1, 4 КО).

Огляд бою

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 100:90, 100:90, 98:92.

Після бою Новицький кинув виклик колишньому чемпіону світу у надважкій вазі Діонтею Вайлдеру.

Нагадаємо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.

Новицький

Новицький

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