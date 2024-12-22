Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF IBF Continental: огляд бою з Коліною
x.com/Queensberry
Українець Даніель Лапін (10-0, 4 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО) з Франції.
Огляд бою
Таким чином, Даніель став володарем поясів IBF Intercontinental і WBA Continental.
Суддівські записки:
- 100-90
- 99-91
- 99-91
Нагадаємо, раніше в андеркарді свою перемогу здобув Новицький, здолавши Раміреза одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.