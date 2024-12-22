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Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF IBF Continental: огляд бою з Коліною

Олександр Булава — 22 грудня 2024, 00:29
Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF IBF Continental: огляд бою з Коліною
x.com/Queensberry

Українець Даніель Лапін (10-0, 4 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО) з Франції.

Огляд бою

Таким чином, Даніель став володарем поясів IBF Intercontinental і WBA Continental.

Суддівські записки:

  • 100-90
  • 99-91
  • 99-91

Нагадаємо, раніше в андеркарді свою перемогу здобув Новицький, здолавши Раміреза одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.

Даніель Лапін

Даніель Лапін

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