Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF IBF Continental: огляд бою з Коліною

Українець Даніель Лапін (10-0, 4 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО) з Франції.

Огляд бою

Таким чином, Даніель став володарем поясів IBF Intercontinental і WBA Continental.

Суддівські записки:

100-90

99-91

99-91

Нагадаємо, раніше в андеркарді свою перемогу здобув Новицький, здолавши Раміреза одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон можна слідкувати за онлайн-марафоном реваншу між Усиком та Ф'юрі.