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Дюбуа знявся з поєдинку проти Паркера – ЗМІ

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 21:03
Дюбуа знявся з поєдинку проти Паркера – ЗМІ
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер
Getty Images

Бій володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO) скасовано.

Про це повідомляє BoxingScene.

За інформацією джерела, у 27-річного британського боксера виявили вірусну інфекцію. У зв'язку з чим він не зможе взяти участь у поєдинку.

За інформацією The Ring, Дюбуа можуть замінити на Лоуренса Околі, Девіда Аделєє та Мурад Алієв. Наразі невідомо, чи запропонують їм бій. Зазначається, що наразі організатори розглядають їх кандидатури.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

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