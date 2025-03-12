Працюємо над цим: Красюк – про бій Усика з Дюбуа
Промоутер Олександр Красюк, який представляє володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО) заявив, що другий бій з Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO) може відбутися у Лондоні.
Цитує промоутера Sky Sports.
"Ми зараз працюємо над цим боєм [Усик – Дюбуа II], Вемблі як один із варіантів", - розповів Красюк.
Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.
Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.