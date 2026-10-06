Сім’я Усиків влаштувала гучне свято за кордоном: Катерина поділилася фото з ювілею її батька

Сім'я Олександра Усика зібралася за кордоном, щоб відсвяткувати важливу сімейну подію. Дружина українського чемпіона Катерина показала кадри з вечірки з нагоди 65-річчя свого батька, яке відзначили 27 вересня.

Зіркове подружжя не могло пропустити ювілей рідної людини, тому для гостей організували масштабне святкування. Вечірка тривала до самої ночі та не обійшлася без запальних танців і музики.

За святковий настрій гостей відповідала українська співачка Валерія Чуприна, а ведучою вечора стала блогерка Таня Читата. Атмосфера на святі була максимально невимушеною, а гості активно танцювали та веселилися разом із родиною Усиків.

Особливу увагу привернула сама Катерина Усик. Дружина чемпіона з'явилася на святі у розкішній зеленій сукні з глибоким декольте, тоді як Олександр обрав легку літню сорочку та штани в тон.

Раніше подружжя Усиків показало, як відсвяткувало 17-ту річницю весілля.