Ломаченко відновив тренування після травми спини

Чемпіон світу IBF у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко відновлюється від травми спини та повернувся до тренувань.

Про це заявив його менеджер Егіс Клімас.

"Ломаченко почувається добре. У нього була невелика травма спини, але зараз він уже відновлюється і починає тренування. Можливо, через місяць чи два в нас будуть дуже хороші новини – або він повернеться, або завершить кар’єру – наразі невідомо".

Також Клімас додав, що у жовтні може визначитися наступний суперник українського боксера, однак наразі представники самого Ломаченка не прийняли рішення щодо його майбутнього.

"Згідно з правилами IBF, у нього є час до жовтня, щоб визначитися, адже Абдуллаєв буде битися з Мураталлою за обов’язкового претендента. І тоді ми дізнаємося, що буде далі.

Рішення досі не прийнято. Ні Папаченко, ні Ломаченко нічого не вирішили. Він почав тренуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Подивимося", – заявив Клімас.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Напередодні Василь Ломаченко здивував фанатів, завітавши на чемпіонат України з боксу в Одесі.