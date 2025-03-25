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Точно не гроші й не спадщина: Клімас – про мотивацію Ломаченка

Олександр Булава — 25 березня 2025, 20:13
Точно не гроші й не спадщина: Клімас – про мотивацію Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Егіс Клімас, менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), оцінив майбутнє свого клієнта у професійному боксі.

Про це заявив його менеджер Егіс Клімас у коментарі YSM Sports Media.

"Ломаченко може робити те, що забажає. Він може завершити кар'єру або продовжити боксувати – і він все одно залишиться Ломаченком.

Що його зараз ще мотивує? Я можу вам сказати одну річ — це точно не гроші.

Мотивація стати абсолютним чемпіоном? У нього вже є спадщина. Він довів, ким він є. Може, його діти, може, його сім'я, може хтось інший зможе його мотивувати, але це точно не гроші і не спадщина", – сказав Клімас.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Напередодні Василь Ломаченко здивував фанатів, завітавши на чемпіонат України з боксу в Одесі.

Василь Ломаченко Егіс Клімас

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