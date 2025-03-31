Чекаємо на медичні звіти: Арум – про повернення Ломаченка

Промоутер Боб Арум заявив, що повернення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) залежить від медичних звітів.

Цитує промоутера BadLeftHook.

"Ми чекаємо на отримання медичних звітів, і ми повідомимо всіх... Це не його рішення насправді, це те, чи зможе він фізично виступати так, як він хоче і так, як йому потріюно.

Ми маємо дізнатися, наскільки серйозна проблема зі спиною. Є багато проблем, які не мають нічого спільного з його готовністю битися", – розповів Арум.