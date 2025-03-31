Чекаємо на медичні звіти: Арум – про повернення Ломаченка
Промоутер Боб Арум заявив, що повернення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) залежить від медичних звітів.
Цитує промоутера BadLeftHook.
"Ми чекаємо на отримання медичних звітів, і ми повідомимо всіх... Це не його рішення насправді, це те, чи зможе він фізично виступати так, як він хоче і так, як йому потріюно.
Ми маємо дізнатися, наскільки серйозна проблема зі спиною. Є багато проблем, які не мають нічого спільного з його готовністю битися", – розповів Арум.
Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.
Напередодні українець здивував фанатів, завітавши на чемпіонат України з боксу в Одесі.