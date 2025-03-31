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Чекаємо на медичні звіти: Арум – про повернення Ломаченка

Олександр Булава — 31 березня 2025, 20:09
Чекаємо на медичні звіти: Арум – про повернення Ломаченка
Василь Ломаченка
Getty Images

Промоутер Боб Арум заявив, що повернення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) залежить від медичних звітів.

Цитує промоутера BadLeftHook.

"Ми чекаємо на отримання медичних звітів, і ми повідомимо всіх... Це не його рішення насправді, це те, чи зможе він фізично виступати так, як він хоче і так, як йому потріюно.

Ми маємо дізнатися, наскільки серйозна проблема зі спиною. Є багато проблем, які не мають нічого спільного з його готовністю битися", – розповів Арум.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Напередодні українець здивував фанатів, завітавши на чемпіонат України з боксу в Одесі.

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