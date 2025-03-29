Арум назвав умову повернення Ломаченка

Промоутер Боб Арум вважає, що чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може повернутися за умови проблем зі здоров'ям.

Про це промоутер розповів у коментарі Sean Zittel.

"Чи повернеться Лома? Я не знаю. Чесно кажучи, без поняття. Здається, у нього серйозні проблеми зі спиною. Якщо з його спиною все буде гаразд, він повернеться. Якщо ні – то ні. Все просто", – розповів Арум.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Напередодні Василь Ломаченко здивував фанатів, завітавши на чемпіонат України з боксу в Одесі.