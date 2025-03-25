Ломаченко знайшов покупця на свій будинок у Каліфорнії: процес продажу тривав пів року

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF українець Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) невдовзі продасть свій будинок у Каліфорнії, США. Пошук покупця тривав 6 місяців.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.

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Сам будинок має 5 спалень та 5 ванних кімнат (одна неповна). Також на ділянці площею 1 акр (приблизно 4047 квадратних метрів) розташовані гаражі, розраховані на 8 автомобілів, басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю та майданчик для занять баскетболом/піклболом.

36-річний Ломаченко почав професійну кар'єру у 2013 році. До того він виступав на аматорському рівні. За 397 поєдинків він поступився лише одного разу. Ломаченко – дворазовий Олімпійський чемпіон (Пекін-2008 та Лондон-2012), а також дворазовий чемпіон світу.

У своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Нагадаємо, раніше відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру.