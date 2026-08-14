Це буде непростий бій: Пренга оцінив перспективи Джошуа у майбутній битві проти Ф'юрі

Албанський боксер Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) похвалив Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) напередодні очної битви Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова наводить Boxing News Online.

35-річний супертяж оцінив його перспективи та відреагував на заяви про те, що Джошуа вже далекий від своєї пікової форми.

"Це неправда. Джошуа – чудовий боєць. У нього великий досвід і потужний удар. Я знаю, що він багато чого пережив у своєму житті – як ми всі знаємо. Але для Тайсона Ф'юрі це буде непростий бій. Обіцяю вам", – заявив Пренга.

Нагадаємо, що 26 липня 2026-го Ей Джей переміг Крістіана нокаутом у другому раунді. Тепер на Ентоні чекає бій проти "Циганського короля". Їх контракт про поєдинок вже давно підписаний, але досі офіційно не оголошений.

Зазначалося, що зустріч Ф'юрі – Джошуа відбудеться 20 листопада 2026 року в американському Нью-Йорку. Начебто голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх вже підтвердив дату та місце даного двобою.

Хоча команда Джошуа виступає проти такого місця проведення зустрічі. Промоутер Едді Гірн заявляв, що якби Ентоні знав, що бій проти Ф'юрі відбудеться у США, а не на території Великої Британії, то відмовився б підписувати контракт про поєдинок.

Також відомий функціонер заговорив про тиск на Ей Джея через його позицію.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом). Тому пріоритетним варіантом є Нью-Йорк.