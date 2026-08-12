Команда Джошуа погрожує відмовитися від бою з Ф'юрі через проведення у США

Промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа, Едді Гірн, заявив про готовність скасувати поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, якщо організатори вирішать провести його в США, а не у Великій Британії.

Його слова передає Boxing news.

"Усі хочуть провести бій у Нью-Йорку, окрім Ентоні Джошуа й мене. Ми перебуваємо під величезним тиском. Це щось на кшталт: "Ми партнери, ми платимо багато грошей, ви повинні розуміти, що нам потрібно перенести бій туди, де, на нашу думку, це найкраще з комерційного погляду". Я не погоджуюся з їхніми аргументами, але я не плачу ці гроші. Але ми б не підписали контракт, якби бій відбувся в Америці. Тож нам потрібно обговорити це питання", – розповів Гірн.

Окрім цього, промоутер наголосив, що поєдинок може взагалі не відбутися, якщо про його проведення в Нью-Йорку оголосять без попереднього підписання офіційної угоди.

"Днями вони написали нам: "Просто щоб ви знали, ми хотіли б оголосити бій за Нью-Йорк", а я сказав: "Ні, ви не можете". Можливо, навіть буде ситуація, коли вони все ж таки оголошуватимуть про це, і ви, ймовірно, побачите, як я досить швидко скажу: "Бою не буде". Обіцяю вам, якщо вони оголосять про цей бій без угоди про зміну місця проведення, то бою не буде, і ми не блефуємо. Ми твердо переконані, що цей бій має відбутися у Великій Британії", – зазначив промоутер.

Команда Джошуа готова відмовитися від частини фінансової вигоди ради того, щоб провести поєдинок у Великій Британії,

"Ми ніби хочемо сказати: "Ну, якщо ви хочете зробити це в Америці, ви повинні заплатити нам усі ці гроші за решту", бо нас насправді не хвилюють гроші — ми хочемо, щоб це було в Англії. Тож ми хочемо заробити стільки грошей, щоб вони просто сказали: "Знаєте що, давайте просто зробимо це в Англії", це сценарій нашої мрії", – підсумував Гірн.

Напередодні була інформація, що британська битва таки може відбутися 20 листопада 2026 року в американському комплексі "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).