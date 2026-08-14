Все одно зможуть його побачити: відомий промоутер – про бій Ф'юрі проти Джошуа у США

Промоутер Френк Воррен висловився про можливе проведення британської дуелі між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) у США.

Його слова передає Boxing News Online.

Відомий функціонер не став негативно оцінювати те, що двобій може відбутися за межами Великої Британії.

"Очевидно, для британських уболівальників це було б розчаруванням, але, з іншого боку, бій відбудеться. Якщо він пройде у Великій Британії – чудово. Якщо ні, це означатиме, що 90 тисяч уболівальників, які могли б побачити його наживо у Великій Британії, цього не зроблять. Але мільйони людей, які дивитимуться бій по телебаченню, все одно зможуть його побачити", – заявив Воррен.

Пріоритетним варіантом є Нью-Йорк. Зустріч Ф'юрі – Джошуа може відбутися 20 листопада на "Медісон-сквер-гарден". Начебто таку інформацію вже підтвердив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак така ідея не подобається команді Ей Джея. Промоутер Едді Гірн навіть заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Також відомий функціонер заговорив про тиск на Ентоні через його позицію.