Хто з них менше втомився від боксу: Гвоздик спрогнозував переможця битви Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) розповів, що стане ключовим фактором у визначенні переможця британської битви між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його цитує vRinge.

Український боксер вважає, що Ей Джей має більше шансів на перемогу та додав, що завадити обом бійцям може виключно їхнє бажання.

"Думаю, ми просто побачимо, хто з них менше втомився від боксу. Той і переможе. Приблизно так. На цьому етапі мені нецікаво дивитися цей бій. От якби 5 років тому… Тоді так. Тоді це було б круто. А зараз… Хоча… Це таке протистояння… Сутичка двох британців… Прикольно. Мабуть, подивлюся, але не скажу, що живу цим. Не скажу, що дуже його чекаю. Джошуа може й перемогти. Тому що, коли я дивлюся на Ф'юрі, він здається мені якимось не дуже готовим або мотивованим. Відбудеться чи ні? Так, відбудеться! Двоє хлопців, які були чемпіонами. Обидві зірки. Обидва хочуть провести цей бій", – сказав українець.

Нагадаємо, що британські супертяжі ще раніше підписали контракт про бій, який може відбутися 20 листопада 2026 року в американському Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що проведення битви Ентоні та Тайсона на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом). Тому пріоритетним варіантом є Нью-Йорк.

Цікаво, що ексчемпіон світу Пол Маліньяджі переконаний, що сторони просто підігрівають інтерес до двобою, а у підсумку дуель таки відбудеться на території Великої Британії, як цього хочуть Джошуа та його команда.