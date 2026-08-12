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Туркі підтвердив дату та місце бою Ф'юрі проти Джошуа – ЗМІ

Софія Кулай — 12 серпня 2026, 08:51
Туркі підтвердив дату та місце бою Ф'юрі проти Джошуа – ЗМІ
Ф'юрі – Джошуа
The Ring

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх начебто підтвердив дату та місце бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це інформує Boxing Insider Promotions.

Британська битва таки може відбутися 20 листопада 2026 року в американському комплексі "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Хоча команда Джошуа виступає проти такого місця проведення зустрічі. Промоутер Едді Гірн заявляв, що якби Ентоні знав, що бій проти Ф'юрі відбудеться у США, а не на території Великої Британії, то відмовився б підписувати контракт про поєдинок.

Також відомий функціонер заговорив про тиск на Ей Джея через його позицію.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом). Тому пріоритетним варіантом є Нью-Йорк.

Цікаво, що Пітер Ф'юрі, дядько Тайсона, порадив 36-річному Ентоні провести ще один проміжний двобій перед битвою з "Циганським королем". Також такої думки притримується інший британський тренер Енді Лі.

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