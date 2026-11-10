Там працюють прекрасні люди: тренер Канело оцінив співпрацю з командою Усика

Тренер Едді Рейносо розповів про співпрацю свого підопічного Сауля Альвареса (64-3-2, 39 КО) з командою Олександра Усика (25-0, 16 КО). Мексиканець готувався до свого останнього бою у тренувальному таборі українця.

Про це повідомляє ESPN KnockOut.

"Мені дуже сподобалася Гандія – чудове, затишне невелике місто, люди надзвичайно приязні та гостинні. Плюс із командою Усика ми почувалися як удома. Там працюють прекрасні люди, починаючи від чемпіона та закінчуючи його менеджером. Тож це чудовий варіант", – сказав Рейносо.

Зазначимо, що напередодні Канело здолав Крістіана Мбіллі одноголосним рішенням суддів у поєдинку за пояс WBC. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

Усик був присутній на цьому протистоянні. Вони разом прибули в Саудівську Аравію, а після бою українець привітав мексиканця із тріумфом.

Після перемоги Альварес назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в бою за звання абсолютного чемпіона світу.