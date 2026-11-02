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Цей хлопець просто наклав у штани: ексчемпіон світу – про бій Канело проти Мбіллі

Денис Іваненко — 2 листопада 2026, 11:55
Цей хлопець просто наклав у штани: ексчемпіон світу – про бій Канело проти Мбіллі
Канело та Мбіллі
Getty Images

Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) розкритикував Крістіана Мбіллі (29-1-1, 24 KO) за виступ проти Сауля Альвареса (64-3-2, 39 KO) в бою за титул WBC у другій середній вазі.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

"Канело так притиснув цього хлопця, що той, здається, почав говорити японською та китайською. Мбіллі забув, що він – франкоканадець і взагалі, хто він, чорт забирай, такий! Крістіан вийшов просто для того, щоб вижити.

Цей хлопець просто наклав у штани, щойно опинився на рингу з Канело. Він відчув цю присутність Сауля. Розумієш, можна змусити когось загальмувати просто своєю присутністю. Ти стоїш там наче Бабай", – сказав Бредлі.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях вважає, що француз не впорався з тиском. Він заявив, що побачив на ринзі боксерів різного рівня:

"Мбіллі роками бачив, як Канело розносить усіх підряд, так? А коли нарешті опинився з ним на рингу, то зрозумів: "Ого, це зовсім інший рівень". Так, світло софітів виявилося для нього занадто яскравим. Він просто перелякався. Чорт, Мбіллі реально злякався!

Поглянь на його м'язи – такий здоровий бугай, а я дивлюся і думаю: "Та ну, чувак! Ну ж бо! Спробуй хоча б щось зробити". Він боявся пропустити удар у відповідь. Вони вийшли з зовсім іншим планом на бій. Крістіан втратив себе. Ось наскільки все було погано. Він втратив себе, бо Канело – це зовсім інший рівень".

Зазначимо, що Канело здолав Мбіллі одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

До цього протистояння мексиканець готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Українець був присутній на поєдинку та вже привітав його із тріумфом.

Після бою Альварес назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тімоті Бредлі Сауль Канело Альварес Крістіан Мбіллі

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