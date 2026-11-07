Не гідний навіть шнурки Чавесу зав'язувати: легенда боксу розніс Канело після останньої перемоги

Член Міжнародної зали боксерської слави Оскар Де Ла Хойя розкритикував Сауля Альвареса (64-3-2, 39 KO) за виступ проти Крістіана Мбіллі (29-1-1, 24 KO) в бою за пояс WBC у другій середній вазі.

Про це повідомляє Boxing News.

"Я, б***ь, так втомився від того, що за поєдинок завдають 100 ударів, а самої дії взагалі немає. І я знаю, що вболівальникам теж це набридло. Ми всі сумуємо за тими часами, коли боксували Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес та Хуліо Сезар Чавес – саме цим славиться мексиканський бокс. Канело, ти намагаєшся проголосити себе найкращим мексиканським боксером усіх часів? Ти не гідний навіть шнурки Чавесу зав'язувати. І я можу назвати ще 10 мексиканських боксерів, які набагато кращі за тебе. І вони не продалися, щоб битися перед 15 людьми в Саудівській Аравії", – сказав Де Ла Хойя.

Зазначимо, що Канело здолав Мбіллі одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

До цього протистояння мексиканець готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Українець був присутній на поєдинку та привітав його із тріумфом.

Після бою Альварес назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, що Хуліо Сезар Чавес здолав 30 боксерів у боях за титул чемпіона світу. Він володів поясами у трьох вагових категоріях.