Стилі визначають хід поєдинків: ексчемпіон назвав фаворита реваншу Канело – Кроуфорд

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) вважає Теренса Кроуфорда (42‑0, 31 КО) фаворитом у потенційному реванші з Саулем Альваресом (64-3-2, 39 KO).

Про це повідомляє Boxing News.

"Якщо Кроуфорд дійсно сказав, що повернеться та проведе ще один бій... Якщо це буде поєдинок проти Канело – у тому вигляді, в якому ми бачили Сауля проти Мбіллі – Теренс розіб'є його ще сильніше. Він переможе Альвареса вдруге ще легше, ніж вперше. Ви маєте розуміти, що стилі визначають хід поєдинків. Канело вміє рухатися, боксувати та намагатися бути хитрим. Але Кроуфорд вміє полювати. Теренс також може вести проти мексиканця терплячу гру", – сказав Бредлі

Зазначимо, що боксери вперше ділили ринг у вересні 2025 року. Тоді американець переміг одностайним рішенням суддів в бою за статус абсолютного чемпіона світу.

Після того поєдинку Теренс оголосив про завершення кар'єри. Сам мексиканець не бився понад 13 місяців.

Напередодні він повернув собі титул WBC, здолавши француза Мбіллі. Рефері зафіксували тріумф Альвареса з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

Після цієї перемоги Канело заявив, що хоче провести реванш із "Бадом". Кроуфорд у соцмережі натякнув, що не виключає можливості ще один раз побитись, але не згадував при цьому мексиканського боксера.