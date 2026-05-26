Не зупиняється навіть після перемоги: Усик показав, куди вирушив одразу після повернення з Єгипту

Після виснажливого поєдинку проти Ріко Верховена в Єгипті український чемпіон Олександр Усик повернувся до Іспанії, де наразі проживає разом із сім'єю.

Але замість святкувань чи тривалої відпустки спортсмен вирушив туди, де почувається найкомфортніше – до боксерського залу.

У своїх соцмережах українець опублікував коротке відео з тренувального комплексу. На кадрах Усик заходить на ринг, стає в центрі майданчика та демонструє кілька різких ударів, ніби натякаючи, що робота ще далеко не завершена.

"Повернувся до Іспанії й одразу опинився там, де почуваюся як вдома", – підписав ролик чемпіон.

Нагадаємо, кілька днів тому біля пірамід Гізи Усик здобув непросту перемогу над легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Українець пережив складний початок поєдинку, але в 11-му раунді зумів переламати хід бою та завершив справу технічним нокаутом.

Після бою на ринг також вийшов тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, який викликав Усика на поєдинок. Українець одразу дав зрозуміти, що готовий до нових викликів.

