Не лише бокс: дружина Усика показала, як відпочивала в Єгипті під час бою з Верховеном

Поки Олександр Усик готувався до одного з найважчих поєдинків у своїй кар'єрі, його дружина Катерина Усик знаходила час не лише для підтримки чоловіка, а й для знайомства з Єгиптом.

Після перемоги українського чемпіона над Ріко Верховеном Катерина поділилася у соцмережах серією атмосферних світлин зі своєї подорожі.

На кадрах можна побачити як знамениті туристичні локації країни, так і моменти її особистого відпочинку.

Дружина боксера показала себе на тлі мальовничих міських пейзажів, завітала до музею з історичними експонатами та поділилася кількома затишними кадрами зі свого дозвілля між подіями боксерського шоу.

Нагадаємо, що Катерина була присутня в Єгипті під час поєдинку Усика проти Верховена біля пірамід Гізи. Після завершення бою вона однією з перших піднялася на ринг, де тепло обійняла чоловіка після його драматичної перемоги технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після бою Олександр розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

