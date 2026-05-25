Не лише бокс: дружина Усика показала, як відпочивала в Єгипті під час бою з Верховеном

Богдан Войченко — 25 травня 2026, 13:06
Поки Олександр Усик готувався до одного з найважчих поєдинків у своїй кар'єрі, його дружина Катерина Усик знаходила час не лише для підтримки чоловіка, а й для знайомства з Єгиптом.

Після перемоги українського чемпіона над Ріко Верховеном Катерина поділилася у соцмережах серією атмосферних світлин зі своєї подорожі.

На кадрах можна побачити як знамениті туристичні локації країни, так і моменти її особистого відпочинку.

Дружина боксера показала себе на тлі мальовничих міських пейзажів, завітала до музею з історичними експонатами та поділилася кількома затишними кадрами зі свого дозвілля між подіями боксерського шоу.

Нагадаємо, що Катерина була присутня в Єгипті під час поєдинку Усика проти Верховена біля пірамід Гізи. Після завершення бою вона однією з перших піднялася на ринг, де тепло обійняла чоловіка після його драматичної перемоги технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після бою Олександр розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що колишній промоутер українського чемпіона оцінив перемогу Усика над Верховеном.

