Я готовий до війни: Чісора відреагував на проведення бою з Дюбуа

Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісори (36-13, 23 КО) відреагував на рішення IBF санкціонувати бій між ним та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Він зізнався, що готовий до цього виклику.

Про це він написав у себе в соцмережі "Х".

"Я готовий до війни. Влаштуймо блокбастер на стадіоні Тоттенгема для мого 50-го бою", – сказав Чісора.

I am ready for WAR @DynamiteDubois. Let's make a blockbuster at Tottenham Stadium for my 50th fight 🔥 @258mgt ✍️ https://t.co/DqYXCPnNlk — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) March 27, 2025

Ймовірно, для 41-річного Дерека це буде останній бій в кар'єрі. Сам Чісора раніше заявляв, що хоче провести поєдинок з Олександром Усиком.

Зазначимо, що відомий тренер Ксавьє Міллер говорив, що британець був найскладнішим суперником для українського чемпіона.

Українець провів бій проти Дерека в жовтні 2020 року – Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.