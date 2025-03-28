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Я готовий до війни: Чісора відреагував на проведення бою з Дюбуа

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 12:36
Я готовий до війни: Чісора відреагував на проведення бою з Дюбуа
Дерек Чісора
Instagram

Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісори (36-13, 23 КО) відреагував на рішення IBF санкціонувати бій між ним та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Він зізнався, що готовий до цього виклику.

Про це він написав у себе в соцмережі "Х".

"Я готовий до війни. Влаштуймо блокбастер на стадіоні Тоттенгема для мого 50-го бою", – сказав Чісора.

Ймовірно, для 41-річного Дерека це буде останній бій в кар'єрі. Сам Чісора раніше заявляв, що хоче провести поєдинок з Олександром Усиком.

Зазначимо, що відомий тренер Ксавьє Міллер говорив, що британець був найскладнішим суперником для українського чемпіона.

Українець провів бій проти Дерека в жовтні 2020 року – Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Бокс Дерек Чісора Даніель Дюбуа

Дерек Чісора

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