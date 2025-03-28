Я готовий до війни: Чісора відреагував на проведення бою з Дюбуа
Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісори (36-13, 23 КО) відреагував на рішення IBF санкціонувати бій між ним та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Він зізнався, що готовий до цього виклику.
Про це він написав у себе в соцмережі "Х".
"Я готовий до війни. Влаштуймо блокбастер на стадіоні Тоттенгема для мого 50-го бою", – сказав Чісора.
Ймовірно, для 41-річного Дерека це буде останній бій в кар'єрі. Сам Чісора раніше заявляв, що хоче провести поєдинок з Олександром Усиком.
Зазначимо, що відомий тренер Ксавьє Міллер говорив, що британець був найскладнішим суперником для українського чемпіона.
Українець провів бій проти Дерека в жовтні 2020 року – Усик переміг одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.