Нам кінець: Чісора застеріг Джошуа, пригадавши перемогу Ф'юрі у реванші над Вайлдером

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розповів, завдяки чому Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) може знищити в очному бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Своєю думкою він поділився у коментарі The Ring.

"Якщо Ентоні дозволить Тайсону Ф'юрі працювати руками та почати викидати джеби, нам кінець. Згадайте другий та третій бої Тайсона проти Деонтея Вайлдера. Пам'ятаєте той другий бій у Лас-Вегасі? Якщо в ринг вийде той Ф'юрі, для нас це кінець. Він буде у вогні, він буде нестримним", – заявив Чісора.

Нагадаємо, що "Циганський король" провів трилогію з Деонтеєм Вайлдером, яка розпочалася з нічиєї (1 листопада 2018). Тоді як у реванші, який відбувся у лютому 2020-го, перемогу технічним нокаутом у 7-му раунді забрав Тайсон.

9 жовтня 2021 року світ побачив третю зустріч Ф'юрі та Вайлдера, у якій "Бронзовий бомбардувальник" програв нокаутом в 11-му раунді.

Бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня у Кардіффі. Переможець отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До цього протистояння Ентоні готуватимуть одразу декілька спеціалістів. Про це розповів його промоутер Едді Гірн. Вже повідомлялося, що Бен Девісон, до якого повернувся Ей Джей, працюватиме у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.