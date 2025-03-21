Відомий тренер пояснив, чому Чісора був найскладнішим суперником для Усика

Тренер Ксавьє Міллер, який працює з Ділліаном Вайтом (30-3, 20 КО), вважає, що Дерек Чісора (36-13, 23 КО) був найскладнішим суперником для Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це Міллер заявив у коментарі для SecondsOut.

"Я вважаю, справедливо буде сказати, що суперважком, який мав найбільше успіхів проти Усика, був Дерек Чісора. Він використовував пресинг, використовував фізику. Шанси Дюуба? Я не бачу Деніела таким, він більше є боєць середньої дистанції, який може застосовувати пресинг. Він реально не такий, як Дерек, але застосувати певну тактику може. Це, мабуть, йому допоможе", – сказав він.

Українець провів бій проти Дерека в жовтні 2020 року – Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.