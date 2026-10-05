42-річний Чісора несподівано анонсував свій наступний бій

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розповів, що планує повернутися на профі-ринг до кінця 2026 року.

Про це він розповів у коментарі iFL TV.

42-річний ветеран боксу хоче провести бій проти американця Джаррелла Міллера.

Дерек додав, що організацією протистояння займеться Джордж Воррен. Водночас британець додав, що не прагне провести титульну зустріч, адже боксує заради грошей.

"Я б'юся заради грошей, чувак. Мені подобаються гроші. Мені не потрібні пояси. Моя спадщина – це гроші. Єдиний пояс, за який мені подобається битися – це титул чемпіона Британії. Він для мене щось важить. Титул Співдружності – це важливо. IBF та інші – вони нормальні, але немає відданості. У цьому проблема. Ring Magazine – ні, чувак. Коли я б'юся за титул чемпіона Британії, я вкладаю в це душу. Мені подобаються гроші. Покажіть мені гроші. Мені подобаються гроші", – сказав Дерек.

У своєму останньому бою Чісора програв Деонтею Вайлдеру за роздільним рішенням суддів (4 квітня 2026 року) на арені "О2" у Лондоні. Міллер 25 квітня цього року здолав Леньє Перо.

Нещодавно британський гевівейтер завітав на пресконференцію Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Також Дерек застеріг Ей Джея перед битвою проти "Циганського короля" та спрогнозував переможця дуелі.