Ей Джей такого ніколи не робив: Чісора спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився очікуваннями від битви Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Ветеран вважає, що Ей Джей переможе в майбутньому поєдинку. При цьому додав, що "Циганський король" має кращу спадщину:

"Джошуа переможе Тайсона. У нього є потужність. Щодо Ей Джея є одна річ: неважливо, 6-й це раунд, 8-й чи 12-й – він тебе вирубить. Ф'юрі вже не той. Але титул найкращого британського надважковаговика цієї епохи має дістатися Тайсону. Він належить йому, адже Ф'юрі робив неймовірні речі.

Він поїхав до Німеччини та скинув з трону Володимира Кличка. Потім десь із рік страждав фігнею, сидів на алкоголі, а після цього повернувся та двічі прибив Деонтея Вайлдера. Він приходив на чужий задній двір, забирав титули та привозив їх додому. Ей Джей такого ніколи не робив. Я вважаю, що саме Тайсон має бути номером один".